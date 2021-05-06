/630042/الاتحاد-الدولي-لكرة-القدم-فيفا-يعلن-تأجيل-تصفيات-كأس-العالم-لقارة-إفريقيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا و التي من المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل. بسبب فيروس كورونا

وتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 و مارس 2022.

وأوضح فيفا خلال بيانه: " يؤكد فيفا أنه بالتعاون مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثّر بجائحة كورونا والحاجة لضمان ظروف اللعب المُثلى لجميع الفرق فقد تقرر تأجيل التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم️والتي كان من المقرر أن تُلعب في يونيو 2021".

وأضاف "وتم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 و مارس 2022

عقد اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد إجتماعاً في اتحاد الكرة وذلك لمناقشة بعض من الامور الهامه التي تخص مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيتم عرض كافة التطورات، فيما تواجد جميع مسئولو الأندية المصري، بأستثناء قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث عقد الأجتماع الساعة الواحده ظهر اليوم الثلاثاء، ولم يتقدم أي منهم عزراً.

تحاد الكرة يوافق علي طلب الأهلي

ومن ناحيه اخري وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

اتحاد الكرة يوقف سيد عبدالحفيظ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعدما مابدر منه خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، بعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح غزل المحلة في الجولة التاسعة عشر من الدوري، علي ملعب المحلة.