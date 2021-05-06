/630045/كورونا-يواصل-الفتك-بالهند-أعلى-معدل-إصابات-في-العالم-خلال-يوم-واحد

أعلنت السلطات الهندية، تسجيل 412262 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قالت وزارة الصحة الهندية إنه تم تسجيل 412262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يعد أعلى حصيلة إصابات عالمية بالفيروس التاجي.

21 مليون حالة في الهند

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم الإبلاغ عن 3980 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورون، وبذلك وصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الهند إلى 21 مليون حالة، مع وفاة 230168 شخصا، منذ بداية الوباء العام الماضي.

قائمة الدول الأكثر تضررًا من الجائحة

وتعد الهند هي الآن ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر تضررًا من الجائحة.

ولا تزال الهند تعاني من نقص حاد في الأكسجين مع نفاده من العديد من المستشفيات، كما أعلنت المملكة المتحدة هذا الأسبوع أنها سترسل 1000 جهاز تنفس إضافي إلى الهند.

فرض قيود على الحركة لوقف انتقال العدوى

وأمرت 11 ولاية ومنطقة على الأقل بفرض قيود على الحركة لوقف انتقال العدوى، لكن الحكومة مترددة في إعلان الإغلاق العام في البلاد، لكبح تفشي الوباء.

التجمع في المهرجانات الدينية الهندوسية

وكان قد سُمح للحشود الضخمة بالتجمع في المهرجانات الدينية الهندوسية والتجمعات السياسية قبل انتخابات الولايات.

عدد قياسي جديد من الوفيات بكورونا

وكانت قد سجلت الهند عددا قياسيا جديدا من الوفيات بكورونا، بلغ حوالى أربعة آلاف ومن الإصابات الجديدة بلغ 412 ألفا خلال 24 ساعة، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

العدد الإجمالي لضحايا كورونا في الهند

وتكشف أرقام وزارة الصحة أن عدد الوفيات بلغ 3980 حالة وعدد الإصابات وصل إلى 412 ألفا و262 في الساعات الـ24 الأخيرة. وبذلك ترتفع الحصيلة النهائية للوباء في الهند إلى 230 ألفا و168 وفاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 21,1 مليون في الهند منذ بداية وباء كوفيد-19.