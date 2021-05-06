/630046/تاجرات-مخدرات-قصة-3-سيدات-غسلن-25-مليون-جنيه-في-العقارات

وفي التفاصيل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لإثنين منهن معلومات جنائية، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لقيامهن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن.

عمليات سحب وإيداع في مختلف البنوك

وتربحن السيدات، وجمعن مبالغ مالية كبيرة، وحاولن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهن بشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 25 مليون جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية: سحب 6285 رخصة سيارة بسبب الملصق الإلكتروني

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من سحب 6285 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال حملاتها المرورية في غضون الـ24 ساعة الماضية بالمحافظات. وكانت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني قد انتهت، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة نهاية مارس المنصرم، كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني في كافة المركبات.