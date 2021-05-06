/630048/تاريخ-مواجهات-روما-ومانشستر-يونايتد-في-الدوري-الأوروبي

يدخل فريق مانشستريونايتد مباراته اليوم أمام فريق روما والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب الأوليمبيكو.

وانتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب أولدا ترافورد بفوز كبير لمانشستر يونايتد بسداسية لهدفين

اقترب الشياطين الحمر بشكل كبير جداً للنهائي ولذا فأنه يستعد بكل قوة وتركيز لتحقيق الفوز وتأكيد تفوقه في هذا اللقاء

بينما الهزيمة تثقل على صدر الذئاب، ولكن سيحاولوا بكل ما يملكوا من قوة أن يقدموا مباراة تليق بأسم ناديهم

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التقى الفريقين في7 مباريات، فاز مانشستر يونايتد في 5 مباريات، بينما حسم الفوز لروما في مباراة واحدة، وخيم التعادل بينهم أيضاً في مباراة واحدة

أحرز مانشستر يونايتد 19 هدف في شباك روما، بينما سجل روما 4 أهداف في شباك مانشستر يونايتد

القنوات الناقلة

شبكة " beIN sports" القطرية، أعلنت أنّ المباراة ستُنقل عبر قناة "beIN sports 1 HD premium.

تشكيل مانشسريونايتد المتوقع:

فيي حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: فريد، ماكتومناي، بوجبا، برونو فرنانديز، راشفورد.

خط الهجوم: إدينسون كافان.

تشكيل روما المتوقع امام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لوبيز.

خط الدفاع: كريستانتي، سمولينج، إيبانيز.

خط الوسط: كارسدورب، دياوار، فيريتو، سبينازولا.

خط الهجوم: بيليجريني، دجيكو، مخيتاريان.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم، وفي ويرغب في جمع العديد من فرص التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي، حيث سيصعد حال تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما أن الخسارة بفارق 3 أهداف تمنح الشياطين الحمر بطاقة التأهل أيضا إلى المباراة النهائية، بل والخسارة بفارق أربعة أهداف بشرط تسجيل أكثر من هدفين 3-7 مثلا ستؤهل الفريق الإنجليزي أيضا.