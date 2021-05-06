وزيرة الصحة تنعى مدير عام خدمات نقل الدم: مصر لن تنسى ما قدمه

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، وفقا لبيان صحفى، أن مصر فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذى خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ خلال مسيرته المهنية، وسيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور.
وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازى لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأشارت وزيرة الصحة السكان، إلى أن الدكتور إيهاب سراج كان له إسهامات كبيرة وظهر ذلك جليًا فى التطور التى شهدته خدمات نقل الدم، وقيادته الحكيمة لجميع بنوك الدم الإقليمية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن إسهاماته فى ميكنة بنوك الدم الإقليمية وربطها بالمركز القومى لنقل الدم.
ولفتت الوزيرة إلى دوره البارز فى مواجهة الجائحة من خلال الإشراف على خدمات حقن بلازما المتعافين للحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة أن مصر لن تنسى ما قدمه الفقيد من جهود مضنية لسرعة تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والعمل بكل إخلاص لإنجاز هذا المشروع الضخم فى فترة وجيزة.
كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بالتعازى لجميع أبطال الملحمة الوطنية فى التصدى لجائحة كورونا، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فى خدمة وطنهم، مؤكدة أن التاريخ سيخلد أسمائهم بأحرف من نور.
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