الرئيس السيسى يصدر 5 قرارات جمهورية جديدة

جدة - نرمين السيد - 1. قرار جمهورى رقم 168 لسنة 2021 بعزل المستشار حمادة حسن أبو شوق محمد وكيل هيئة قضايا الدولة من وظيفته. 2. قرار جمهورى رقم 169 لسنة 2021 بإحالة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد محمد نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش. 3. قرار جمهورى رقم 171 لسنة 2021 بنقل أبو القاسم محمد أبو جبل الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية. 4. قرار جمهورى رقم 172 بنقل مينا حسب الله بشرى كامل رئيس النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية. 5. قرار جمهورى رقم 2021 بنقل نهاد حسن أبو الخير رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) إلى وظيفة غير قضائية.

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