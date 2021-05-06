وزير الإسكان من أسوان: الدولة بذلت جهدا كبيرا لتطوير المناطق غير الآمنة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأشرف عطية، محافظ أسوان، 144 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع تطوير منطقة الصحابى، غير الآمنة بمدينة أسوان، وذلك بحضور مسؤولى الوزارة والمحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.





وأوضح وزير الإسكان فى بيان اليوم الخميس أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بذلت جهدا كبيرا فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، إذ قام صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتحديث الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة فى عام 2014، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وأشار الوزير، إلى أن تعريف المناطق غير الآمنة "طبقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، هى المناطق التى تفتقد للسكن الملائم، وتفتقد المساحات الكافية للمعيشة، وتفتقد للاتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحى، وتفتقد للحيازة الآمنة، وتحتوى على مساكن "متصدعة أو مهدمة - معرضة لحوادث السكة الحديد - مبنية على مناطق خطرة جيولوجية - مبنية على مخرات السيول - مبنية تحت خطوط الضغط العالى".

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