صور.. مركز التنمية بسقارة يحتفل بانتهاء 4 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات

جدة - نرمين السيد - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين فى الإدارات المحلية وتعزيز قدراتهم بما ينعكس على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.





وشملت الدورات، وفقا لبيان صحفى، تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية، ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، بالإضافة إلى دورة إدارة المشروعات pmp والتى استمرت للأسبوع الثانى على التوالى، واستفاد من الدورات 124 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكدا سعى الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات.

ومن ناحية، أخرى يتم توقف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة أسبوعين على أن يتم استئناف نشاطها مرة أخرى يوم 22 مايو الحالى.