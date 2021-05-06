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وشملت الدورات، وفقا لبيان صحفى، تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية، ودورة القيادة وإدارة الذات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم، بالإضافة إلى دورة إدارة المشروعات pmp والتى استمرت للأسبوع الثانى على التوالى، واستفاد من الدورات 124 متدرباً من جميع المحافظات.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات على مختلف مستوياتها الإدارية لتطوير مهاراتهم الوظيفية، مؤكدا سعى الوزارة المستمر لتطوير منظومة التدريب وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات.
ومن ناحية، أخرى يتم توقف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لمدة أسبوعين على أن يتم استئناف نشاطها مرة أخرى يوم 22 مايو الحالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. مركز التنمية بسقارة يحتفل بانتهاء 4 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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