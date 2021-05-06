وزير النقل يقيل أحد نواب رئيس هيئة السكة الحديد بعد إسبوعيين من...

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارُا بتعيين المهندس أشرف عبد الوهاب نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد لصيانة الواحدات المتحركة والدعم الفني، خلفا للمهندس سامي عبد الفتاح عبد المجيد الذي تم تعيينه منذ إسبوعين فقط.

وكشف مصدر لصدى البلد كواليس القرار، مشيراً أن وزير النقل خلال جولته أمس تفقد عدد من الأماكن داخل محطة مصر، و عقد اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد لمتابعة تنفيذ خطة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية التي وجهت بها القيادة السياسية واعترض على عدد من النقاط في قطاع الصيانة ، موضحًا أنه أصدر القرار أمس فور وصوله لمكتبة في الوزارة بعد إنتهاء الجولته بدون أي تعليق.

وكان المهندس سامي عبد الفتاح قد تم تعيينه يوم الإثنين الموافق 24/4/2021 على خلفية حادث قطار طوخ بعد أن كان يشغل منصب رئيس صيانة الوحدات المتحركة للمناطق بالهيئة.