على خلفية حادث قطار طوخ.. وزير النقل يقيل نائب رئيس هيئة السكة الحديد

أصدر المهندس كامل الوزير، وزير النقل قرارا بإقالة المهندس سامى عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الصيانة والدعم الفنى، بعد نحو أسبوعين من تعيينه فى أعقاب حادث قطار طوخ الأخير.



كما أصدر وزير النقل بتعيين المهندس أشرف عبد الوهاب، نائبا لرئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفنى بدلا من عبد الفتاح.





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