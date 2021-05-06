استمرار التحفظ على أشرف السعد وإجراءات معارضة فى حكم تبديد ضده بالإسكندرية

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن رجل الأعمال أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، العائد من لندن بعد هروب دام لأكثر من ربع قرن -26 عاما- مازال متحفظ عليه لدى الجهات المعنية لحين إنهاء بعض الإجراءات القانونية والمعارضات في بعض القضايا التي سقطت بمضي المدة وأخرى لم يتم التصرف فيها.



وقالت المصادر إن دفاع أشرف السعد قام بإنهاء إجراءات إحدى القضايا الصادر فيها حكم ضده بمنطقة شرق القاهرة، والتي تتمثل في شيك بدون رصيد، وتبين وجود قضية أخرى عبارة عن قضية تبديد بالإسكندرية والتي جاري إنهاء المعارضة فيها بجانب قضية توظيف الاموال.



وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة المعنية ستظل متحفظة على أشرف السعد لحين إنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة منه حتى يتم الإفراج عنه.



ووصل "أشرف السعد"، أمس الأربعاء على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم ms 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.



ويعد رجل الأعمال أشرف السعد صاحب أكبر شركات توظيف الأموال التي تعثرت في سداد أموال المودعين وتم إحالتها للمدعى العام الاشتراكي الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع عام 1993، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.

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