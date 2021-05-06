/630049/عاجل-بيراميدز-يتقدم-بخطاب-رسمي-لاتحاد-الكرة-يتضمن-موافقته-على-إعادة-مباراة-الزمالك

أعلن نادي بيراميدز بتقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة يتضمن موافقته على طلب الزمالك بإعادة مواجهة الفريقين في الدوري، وذلك بسبب مطالبة الزمالك بإعادة المباراة، عن طريق مجلس إدارته.

بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة

نطلب تحديد موعد جديد لمواجهة الزمالك خاصة وأن فريقنا كان صاحب الأفضلية خلال اللقاء وتعرضنا لظلم فادح باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة والتغاضي عن طرد طارق حامد إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدفي ظل البحث عن التعويض بمحاولات هجومية، نطلب عدم تولي جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلاً، وشدد بيراميدز أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري.

تاريخ مواجهات روما ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الخميس أمام فريق وادي دجلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يدخل كلا الفريقان بطموحات جديدة في حصد نقاط المباراة الثلاث كاملة، حيث يسعى بيراميدز للمنافسة على اللقب، بينما يرغب وادي دجلة في تحقيق الإنتصار والإبتعاد عن مراكز الهبوط والتواجد في مناطق الأمان على جدول ترتيب الدوري المصري.

فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 18 هدف.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات بيراميدز كانت أمام فريق الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.