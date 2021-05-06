/630050/تحرير-5989-مخالفة-مرورية-على-الطرق-السريعة-خلال-24-ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على سائقي السيارات وضبط المخالفين في الطرق السريعة على بالجمهورية.
جهود الوزارة الأخيرة
وأسفرت جهود الوزارة خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5989 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1996 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائى، و40 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تكثيف الحملات المرورية
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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