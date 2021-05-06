/630052/سياحة-البرلمان تطالب-بتشديد-الإجراءات-الوقائية-على-منافذ-الدخول-لمصر

طالب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتشديد إجراءات الوقائية على منافذ الدخول إلى مصر سواء مطارات أو موانئ، خاصةً بعد الكشف عن سلالة جديدة من فيروس "كورونا".

وأوضح النائب، في بيان أصدره اليوم، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف2" تتطلب قيودا أكثر صرامة لكبح جماح انتشارها، وهو ما دفع الكثير من الدول العربية والأفريقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، للحد من انتقالها أو منع دخولها لبلدانهم.

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، أن الحكومة المصرية أحسنت صنًعا عندما اتخذت مجموعة من الإجراءات الجديدة في إطار خطتها لمجابهة فيروس "كورونا" والتي تضمنت منع التجمعات أو إقامة الحفلات أو المؤتمرات، ويبقى الدور الأهم والأكبر يقع على عاتق المواطن المصري، في سبيل الالتزام بإجراءات الوقاية أو العناية الشخصية والحفاظ على أفراد أسرته، ومنع الزيارات العائلية في المناسبات، لاسيما مع قدوم عيد الفطر المبارك.

وثمن إدريس، حرص الحكومة على توفير أكبر قدر من اللقاح، وحصول المواطنين عليه في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن مصر أول دولة في القارة تحصل على اللقاح، وهو جهد يستحق الإشادة والتقدير، لافتًا إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية والعناية الشخصية، طريقنا للتعافي وتجاوز المرحلة بسلام.