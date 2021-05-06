/630055/الكاف-يعلن-تفاصيل-مباراتي-الأهلي-وصنداونز-في-دوري-الأبطال

يواجه الأهلي منافسه صن داونز في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تواجه الفريقان في البطولة السابقة وأستطاع الأهلي تحقيق الفوز في مباراة الذهاب وتعادل في جنوب إفريقيا ليصعد المارد الأحمر لملاقاة الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي.

وقد أعلن”الكاف” تفاصيل مباراتي الأهلي أمام صنداوينز، حيث يدير اللقاء السنغالي ماليك سامبا حكما لمباراة الاهلي وصن داونز في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا في ملعب الاهلي يوم السبت 15 مايو في تمام الساعة 9 مساءً، علي استاد السلام.

‏‎بينما الزامبي جاني سيكازوي حكما لمباراة الاياب بين صن داونز والاهلي ‎يوم 22 مايو القادم بجنوب افريقيا، في تمام الساعة٣ مساءً، علي استاد لوكاس موريبي.

أحمد شوبير يسخر من الزمالك بعد خطاب بيراميدز لاتحاد الكرة بشأن رغبته في إعادة اللقاء

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يستمر غياب الخماسي سعد سمير وعلي معلول وحمدي فتحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي للإصابة، فيما عاد أيمن أشرف وبدر بانون ومحمود متولي بعد تعافيهم.