/630057/حسانين-توفيق-يطالب-وزارة-النقل-بتسهيل-إجراءات-حجز-قطارات-العيد-إلكترونيا

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الإتصالات والتعليم بمجلس الشيوخ، وزارة النقل بحل إشكاليات الحجز الإليكتروني لتذاكر القطارات، وخصوصا في فترة الأعياد، مشيرا إلى أن هناك بعض الأزمات التي تواجه المواطنين في عمليات الحجز.

معاناة الأهالي بسبب عدم إتاحة الحجز

وأشار النائب إلى أن الإشكالية تتمثل في عدم إتاحة الحجز على جميع الرحلات وهو ما يتسبب في معاناة الأهالي، وهو ما قد يدفعهم للتوجه إلى الحجز من خلال المحطات.

مزايا التوسع في الحجز الإلكتروني

وأوضح توفيق، أن التوسع في إتاحة الحجز الإليكتروني يمنع التزاحم أمام المحطات مما يجنب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، فضلا عن أنه يمنع السوق السوداء في المتاجرة أثناء فترات الأعياد.

وقال النائب حسانين توفيق أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لابد وأن تكون الأولوية للحجز الإليكتروني بنسبة أكبر وليس العكس، مطالبا وزارة النقل بضرورة العمل جديا على حل هذه الإشكاليات للتسهيل على المواطنين.