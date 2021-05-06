/630059/الصاروخ-الصيني-الشارد-مر-فوق-أسيوط-لدقائق-واتجه-إلى-هذه-المناطق

استمر الصاروخ الصيني، في إصابة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بالحيرة الكبيرة متسائلين عن مساره وتوقيت ومكان وقوعه.

وأعلنت صفحة الطيران المدني على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مرور الصاروخ الصيني CZ-5B، فوق مصر الساعة 11:20 مساءً بتوقيت القاهرة، واستمراره لمدة 8 دقائق.

وقالت صفحة الطيران المدني، إن الصاروخ الصيني سيمر فوق مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط ويتجه في المرور بالجنوب الغربي وصولاً للشمال الشرقي لجنوب سيناء وجنوب فلسطين مرورًا بالأردن والعراق.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) المحتمل اصطدامه بالأرض، والذي أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.

موعد سقوط الصاروخ الصيني

وأكد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

متى وأين سيهبط الحطام؟

ومن المرجح أن يسقط جزءا من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام.

وأوضحت الدكتورة سوزان صمويل، الأستاذ المساعد بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن الصين أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي 28 أبريل 2021.

و أطلق صاروخ “لونج مارش 5 بي Long March 5B” بنجاح وحدة “تيانخه Tianhe” التي تزن 22.5 طن من “وينتشانغ Wenchang” يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

الجيش الأميركي: بقاياه تعاود دخول الغلاف الجوي نهاية الأسبوع

قال الجيش الأميركي إن بقايا صاروخ صيني كبير أطلق الأسبوع الماضي من المتوقع أن تعاود دخول الغلاف الجوي في نهاية هذا الأسبوع في عودة خارجة عن السيطرة ستتعقبها قيادة الفضاء الأميركية.

وانطلق صاروخ لونغ مارش 5 بي من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل حاملا مركبة تيانخه، التي تحتوي على ما سيصبح أماكن معيشة ثلاثة أفراد في محطة فضاء صينية دائمة. وكان إطلاق المركبة أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

يخترق الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت

وتابعت قيادة الفضاء في بيان نُشر على الإنترنت إن نقطة دخول الصاروخ بالضبط في الغلاف الجوي للأرض أثناء عودته من الفضاء لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته والتي من المتوقع أن تحدث في الثامن من مايو.

وأردف جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد، إن الحطام الذي يحتمل أن يكون خطيرا من الممكن أن يفلت من الاحتراق بعد أن يخترق الغلاف الجوي بسرعة تفوق سرعة الصوت، ولكن من المرجح أن يسقط في البحر، بالنظر إلى أن الماء يغطي 70 في المئة من الكرة الأرضية.