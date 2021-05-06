/630060/تعديل-مواعيد--مباريات-بطولة-2003-بسبب-قرارات-كورونا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد الجولات الأربع الأخيرة لبطولة الجمهورية مواليد 2003 في ضوء قرارات الأخيرة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.. وتأتي المواعيد الجديدة على النحو التالي:

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادي دجلة وسيراميكا ضمن الجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لهما 18 و25 مايو الحالي على الترتيب ، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

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وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية خلال المؤتمر والذي إقيم اليوم داخل مقر اتحاد الكرة :” أن تم دارسة موقف انتهاء مسابقة الدوري الممتاز في شهر ٨ الجاري، وذلك بسبب ضغظ المباريات وشكوي عدد من الأندية بسبب ذلك الأمر”.

واضاف خلال المؤتمر:” أن مسابقة الدوري الممتاز من المقرر أن تنتهي يوم١٥ /2021/8 الجاري”.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة الاشتراك في بطولة كأس مصر للشباب حتى الخميس المقبل 6 مايو الحالي، وذلك استجابة لرغبة عدد من الأندية في المشاركة ولم تساعدها الظروف للحاق بالموعد المحدد.

يأتي القرار الجديد في ظل حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على اتساع قاعدة البطولة التي تأتي خدمة لجيل أوليمبي جديد من مواليد 2001.