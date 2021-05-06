/630056/حسام-لبن-تقديم-إقرارات-الضريبة-العقارية-عبر-منصة-مصر-الرقمية-يعزز-الحوكمة

أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الضرائب العقارية، والذي يهدف لتبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات الإلكترونية مع توجه الدولة للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

تسهيل الإجراءات على المواطنين

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقديم 84 ألف مواطن إقراراتهم من خلال منصة مصر الرقمية خلال 3 أسابيع، يمثل تجاوب كبير وهام مع منظومة مصر الرقمية، ويؤكد ثقة المتعاملين مع المنظومة الجديدة.

وثمن لبن، التنسيق الجيد بين وزارتي المالية والاتصالات من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين وإزالة أي عراقيل من شأنها تعطيل تقديم الإقرارات.

وطالب مساعد رئيس حزب المؤتمر، المواطنين بأهمية التجاوب مع هذا التطور، لاسيما وأنه من المقرر إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة للضرائب العقارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما سيتم تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية في مأموريات الضرائب العقارية التي يتم ربطها آليًا بشبكة داخلية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.