/630056/حسام-لبن-تقديم-إقرارات-الضريبة-العقارية-عبر-منصة-مصر-الرقمية-يعزز-الحوكمة
أكد حسام لبن، مساعد رئيس حزب المؤتمر، أهمية المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الضرائب العقارية، والذي يهدف لتبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات الإلكترونية مع توجه الدولة للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.
تسهيل الإجراءات على المواطنين
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقديم 84 ألف مواطن إقراراتهم من خلال منصة مصر الرقمية خلال 3 أسابيع، يمثل تجاوب كبير وهام مع منظومة مصر الرقمية، ويؤكد ثقة المتعاملين مع المنظومة الجديدة.
وثمن لبن، التنسيق الجيد بين وزارتي المالية والاتصالات من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين وإزالة أي عراقيل من شأنها تعطيل تقديم الإقرارات.
وطالب مساعد رئيس حزب المؤتمر، المواطنين بأهمية التجاوب مع هذا التطور، لاسيما وأنه من المقرر إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة للضرائب العقارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما سيتم تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية في مأموريات الضرائب العقارية التي يتم ربطها آليًا بشبكة داخلية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام لبن: تقديم إقرارات الضريبة العقارية عبر منصة مصر الرقمية يعزز الحوكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.