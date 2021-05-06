صور.. وفد الأعلى للجامعات يزور جامعة الإسكندرية لمناقشة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - زار وفد المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، اليوم الخميس، جامعة الإسكندرية، وذلك لتقييم قدرات الجامعة على التحول الرقمى.





وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء بأعضاء اللجنة إلى ضرورة التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالميا لوضع جامعة الإسكندرية فى مكانتها التى تستحقها على الصعيد الدولى.

وقال قنصوه، أنه سيتم وضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمى والإدارى باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعى بشتى جوانبه.

واستعرض رئيس جامعة الإسكندرية أهم الخطوات التي تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التى بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات لتطوير البيئة التكنولوجية داخل الحرم الجامعى.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، شملت الخطوات التى تم تنفيذها فى إطار التحول الرقمى تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت، فضلا عن الربط الشبكى بين الجامعة والمستشفيات الجامعية وعددها 11 مستشفى جامعى.

وتضمنت الخطوات أيضا تجهيز معامل لطلاب القطاع الطبي يستوعب عدد 2800 جهاز حاسب آلي بكلية الطب لعقد الاختبارات الإلكترونية، فضلا عن إنشاء امتداد لجامعة الإسكندرية بمجمع جديد ذكي بمنطقة أبيس.

وبدوره، قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، إن جامعة الإسكندرية هي أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها إلى نظام الساعات المعتمدة بالكامل.

وتقدم الدكتور محمد خفاجى، ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور هيثم حمزة، ممثلا لوزارة الاتصالات، بعرض تفصيلى لتوضيح نموذج التحول لجامعة ذكية والإجراءات اللازمة لتطبيقه طبقا لاحتياجات كل جامعة والذى يشمل ٦ محاور رئيسية ينبثق منها ٣٤ محور فرعى.