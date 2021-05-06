إنفوجراف- بعد تطبيق المنظومة الجديدة.. خطوات الحصول على رخصة بناء

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة التنمية المحلية، فى بيان صحفى، أن منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

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