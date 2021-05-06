برلمانى: قرارات مجلس الوزراء تساهم فى تقليل نسبة الإصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بقرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، التى تم اتخاذها للتعامل مع أزمة كورونا على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين، معتبرا أنها حاسمة وستصب فى صالح المواطنين.





وأضاف الرشيدى فى بيان له اليوم الخميس، أن قرارات الإغلاق فى الساعة التاسعة مساءً، ستؤدى إلى الحد بصورة كبيرة جدا من التزاحم الذى تشهده هذه المناطق، مما يساهم فى تقليل نسبة الإصابات بفيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الموجه الثالثة لفيروس كورونا سريعة الانتشار وكان لابد على الحكومة إتخاذ هذه القرارات حتى نستطيع السيطرة على الوباء، مشيرا الى أن المواطنين عليهم دور كبير للخروج من هذه الأزمة وهى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية، فضلا عن ضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات، وسرعة التقدم لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكر القيادى بحزب الشعب الجمهورى، أن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة من بداية جائحة كورونا كانت من أجل مصلحة المواطنين والحرص على صحتهم، فضلا عن تقديم الحكومة الدعم المادى للمواطنين عن طريق المبادرات والمنح من أجل مساندتهم فى ظل وجود هذه الأزمة.