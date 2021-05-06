أصدر الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قراراً بتعيين الطيار محمد غريب رئيسا لـ الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران - التابعة لوزارة الطيران المدني -، وذلك خلفاً للطيار إلياس صادق، الذي شغل المنصب لنحو 4 سنوات.
فإن الطيار محمد غريب، بدأ صباح اليوم الخميس، فعلياً تسلم مهام عمله كرئيسا للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتواجد في مقر الأكاديمية الواقعة داخل مطار 6 أكتوبر على طريق الواحات.
يعد الطيار محمد غريب رئيس الأكاديمية الجديد، من الطيارين المحترفين بالشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يعمل طياراً على طرازات طائرات البوينج، وكان يشغل مؤخراً بجانبه كونه طياراً بالخطوط الجوية، منصب رئيس قطاع السلامة والجودة بالقابضة مصر للطيران، فضلا عن أنه شغل عدة لجان مهمة داخل الشركة القابضة.
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