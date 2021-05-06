انت الان تتابع تفاصيل خبر مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وكيفية الحصول عليها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي ستكون بفائدة منخفضة تصل قيمتها إلي 3% فقط، ويصل نظام السداد إلي 30 عام، والتي ينتظر تفعيلها عدد كبير من المواطنين.

وتستهدف المبادرة الجديدة توفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بفائدة لم تحدث من قبل في السوق المصرية، مقارنة بالفائدة المتاحة في الوقت الحالي التي تكون بفائدة 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.

كيفية الحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا: هذة المبادرة مختلفة لأنه لا يوجد لها كراسات شروط مثل المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان الاجتماعي، لكن للحصول علي هذه المبادرة يجب توفير الوحدة السكنية أولا ثم الذهاب لجه التمويل للحصول على قرض التمويل العقاري.

ثانياً: يشترط في الوحدة السكنية أن تكون أقل من مليون جنيه لمتوسطي الدخل و350 ألف لمحدودي الدخل.

ثالثا: لابد من التأكد من بعض الأمور، أهمها يجب أن يكون العقار مسجلا في الشهر العقاري أو الوحدة قابلة للتسجيل في الشهر العقاري.

رابعا: يجب أن تكون الوحدة كاملة التشطيب والمرافق، وتكون جاهزة للمعيشة ولا يوجد عليها مخالفات بنائية أو قانونية.

خامسا: يتم سداد نسبة المقدَم التي تصل لـ20% لجهة التمويل سواء كان بنك أو شركة تمويل عقاري، وتقسيط باقي الـ80% من ثمن الشقة على مدة التمويل التي تصل لـ20%.

سادسا: ثم يقوم البنك بدراسة ملف المتقدم والتأكد من أن الوحدة متوافقة مع شروط مبادرة التمويل العقاري، كما يتم معاينة الوحدة للتأكد من ذلك.

سابعا: وبعد ذلك توافق جهة التمويل على القرض وسداد ثمن الشقة بالكامل لمالك الوحدة الأول وتستقبل الأقساط لصاحب قرض التمويل العقاري.