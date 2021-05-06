/630063/مروان-محسن--مهاجم-الأهلي-ضيف-حلقة-اليوم-ببرنامج-رامزعقله-طار

يحل اليوم الخميس مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ضيف في برنامج “رامز عقلة طار”، والذي من المقرر إذاعة العرض في موعد الإفطار عبر قنوات mbcمصر.

فيما يحصل اللاعب علي انتقادات واسعة خلال الفترة السابقة، وذلك بعد تصريحات والده، والحديث عن محمد شريف لاعب النادي الأهلي بطريقة غير لائقة، بينما أكد لاعب المارد الأحمر مروان محسن، في تصريحاته.

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قال: “ لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به ، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حالياً، وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذر له وبعتزر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

وأضاف: “‏برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم، وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي، وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى شكرا".

ويستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

موسم الاتحاد السكندري مغاير تمام عن سابقيه، فالفريق يسير بخطى ثابتة ويتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المصري الرابع، وقد تعادل في الديربي السكندري في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي سموحة.