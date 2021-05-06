رسمياً.. برشلونة يعلن سفر أنسو فاتي إلي البرتغال لإجراء كشف طبي علي ركبتة اليسري

/630065/رسميا-برشلونة-يعلن-سفر-أنسو-فاتي-إلي-البرتغال-لإجراء-كشف-طبي-علي-ركبتة-اليسري

أعلن نادي برشلونة الاسباني سفر أنسو فاتي لاعب الفريق إلي البرتغال، وذلك لإجراء كشف طبي علي ركبتة اليسري، حيث تدهورت حالة اللاعب مما اخر عودنة، ويجري مزيد من الفحوصات قبل إجراء جراحة رابعة.

وكانت تقارير قد كشف عن تدهور حالة اللاعب واحتياجه لجراحة رابعة قد تؤثر على مستقبله.

وخضع فاتي لعملية جراحية بالمنظار خلال شهر مارس الماضي لمراجعة الغرز وتنظيف الغضروف وهي الجراحة الثالثة له منذ الإصابة.

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وذلك بعدما بدأ فاتي تعافيه من الإصابة بشكل خاطئ منذ اليوم الأول عقب الجراحة، وكان لابد من عدم تحريك قدمه لمدة 5 أيام قبل أن يغادر المستشفى وهو ما لم يحدث.

وفي حالة عدم الوصول لحل في الأسابيع المقبلة ستكون الخطوة القادمة هي استئصال الغضروف المفصلي وهو القرار الذي يحل المشكلة على المدى القصير والمتوسط، ولكن يمكن أن يكون خطيرا على المدى الطويل.

فاتي البالغ من العمر 18 عاما بدأ مسيرته مع برشلونة في الموسم الماضي، وتألق بشدة مع الفريق الكتالوني.

وقبل إصابته في الموسم الحالي لعب فاتي 10 مباريات مع برشلونة سجل خلالهم 5 أهداف.

والجديربالذكر أن اخر مواجهات برشلونة كانت امام فريق فالنسيا والتي انتهت بنتيجة 2/3 لصالح الفريق الكتالوني.

ويستعد نادي برشلونة لمباراته المقبلة أمام فريق أتيليتكو مدريد والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً.