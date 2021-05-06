رسمياً.. إيقاف مباريات الكرة الطائرة حتى إنتهاء اجازة عيد الفطر

/630067/رسميا-إيقاف-مباريات-الكرة-الطائرة-حتى-إنتهاء-اجازة-عيد-الفطر

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة التأكد من عدم إمكانية إقامة المباريات مساءً، وذلك بسبب قرار إغلاق الأندية في التاسعة مساءً، وبناءً علي ذلك قرر إيقاف كافة منافسات اللعبة لما بعد انتهاء اجهاز عيد الفطر.

قرر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة تأجيل كافة المنافسات على صعيد جميع المراحل السنية إلى ما بعد الإنتهاء من أجازة عيد الفطر المبارك ..يأتى ذلك إستجابة لقرار مجلس الوزراء و وزارة الرياضة بإغلاق الأندية فى التاسعة مساءاً وعدم التمكن من اللعب عقب الإفطار .

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وأصدرت وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحى، مجموعة من التكليفات لوكلاء الوزارة فى المحافظات فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى.

يتصدر فريق الأهلى لقب الدورى برصيد 63 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز فى 21 مباراة حتى الأن قبل مواجهة الصيد صاحب المركز الثانى برصيد 54 نقطة فى اللقاء الذى سيجمعهما غدا فى ختام المسابقة ، بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثالثة بنفس رصيد الصيد .

ومن ناحيه اخري قرر اتحاد كرة اليد حسم الموسم المؤجل بمنح نادي الزمالك لقب الدوري، بينما النادي الأهلي لقب كأس مصر دون إستكمالة.

وقال اتحاد اليد أنه اتخذ قرارا في جلسته التي عقدت 1 مايو باعتبار الزمالك بطلا لدوري اليد 2019/2020 و الأهلي بطلا لمسابقة الكأس لنفس الموسم باعتبارهما حاملا لقب الموسم 2019/2018. البطولتين.

وجاء القرار بسبب قرب ألومبياد طوكيو و ارتباط منتخب الرجال بخوض الاستعدادات للأولمبيات

ومن ناحيه اخري أعلن الإتحاد المصري لكرة اليد الموقف النهائي من مباراة الأهلي والزمالك، بعد أن قرر الأخير تقديم شكوى تحتوي علي إشراك إبراهيم المصري لاعب دائرة المارد الأحمر وهو مصاب بفيروس كورونا.