630068 /630068/النائب-العام-في-الدوحة-يصدر-أمر-بإعتقال-وزير-المالية-القطري 02:17 م - الخميس 6 مايو 2021 أصدر النائب العام في دولة قطر أمرا بإلقاء القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة. أسباب القبض على وزير المالية وقالت وكالة الأنباء القطرية إن النائب العام امر بالقبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي لـ "سؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة و تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة و إساءة استعمال السلطة". تابع موقع دوت الخليج علي

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