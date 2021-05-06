/630069/القصبي زيادة-موازنة-المجلس-القومى-للمرأة 100-تعكس-دعم-الدولة-الكامل-لها

دور المرأة المصرية في المجتمع

و اوضح القصبي، إنه لاشك أن المرأة المصرية لعبت دورا مهما في المجتمع المصري، وكان لها دورا فاعلا، وتقلدت المناصب السياسية والحكومية، وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وعملت علي القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة،

و لفت القصبي إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدعم المرأة المصرية ويوجه بتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وتقديم كل صور الدعم الممكنة لها، كما وجه بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، وأنه تفعيلا لهذه التوجيهات تقدم "القصبي" بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.

و قال رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "سجل التاريخ في سابقة غير مسبوقة في التعديلات الدستورية عام 2019، حيث أصبح للمرأة نسبة ثابتة في مجلس النواب لا تقل عن 25%، ووصل العدد الفعلي للمرأة في مجلس النواب الحالي، إلي 162 نائبة، بنسبة تقترب من 28%".

و لفت الي ، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ ١٩١ مليون و451 الف، بزيادة قدرها 105 مليون، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع، متابعا: "مصر هي الدولة التي تعترف بحقوق الإنسان".