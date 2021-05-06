محمود حسين: ندعم التوجه للاستثمار الرياضى.. ولابد من وجود موارد ذاتية "فيديو"

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تحدث النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن عدد من الملفات الرياضية المهمة خلال ندوة دوت الخليج.

محمود حسين: نحاول تجاوز المعوقات التى تواجهنا

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين:" كل المشكلات التي تواجه المجال الرياضي حاليا يتم حلها بواسطة مختصين مارسو العمل الرياضي أو الإداري المتعلق بهذه المشكلة، ومحاولة معالجة الثغرات الموجودة فى قانون الرياضة أو تعديلها من واقع عملي حيث تتم بواسطة اصحاب الرؤى الرياضية من أعضاء اللجنة وهم من يضعون الاطروحات والحلول والتعديلات.

محمود حسين: يجب طمأنة المواطنين بأن تطبيق قانون الرايضة ستُحل من قبل مختصين

وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين:" يجب طمأنة المواطنين بأن كل المشاكل التي واجهوها عند تطبيق قانون الرياصة يتم حلها حاليا بواسطة مختصين لهم رؤية واضحة فى المجال الرياضي".

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين:"هناك تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن الاستثمار الرياضي لإزالة المعوقات الإدارية، وذلك لأن الدولة لن تستطيع الإنفاق على الاندية الرياضية بسبب الالتزامات الكبيرة الواجبة عليها".

واستكمل عضو مجلس النواب، محمود حسين حديثه:" يجب دعم التوجه للاستثمار فى الرياضة، ولابد من وجود موارد ذاتية كما تم فتح باب الاستثمار فى المنشآت والمراكز والهيئات الشبابية وكان له نتيجة مجزية، حيث كانت المراكز الشبابية تنتظر 10.000 جنيه دعم كل عام، والآن اصبحت تمتلك ملايين بفضل الاستثمار فيها،مع وجود بعض العقبات التي تواجهها بسبب حق الانتفاع الذي يطرح من قبل الوزارة أو من الجهة الادارية المختصة".

وأضاف:" هذه التعديلات تساعد على جذب المستثمر، كما تساعد الهيئات والمنشآت الشبابية فى تشجيع المستثمر وأخذ القرار، وهذا البند من أهم البنود لانه يساعد كل من لدية شركة تسويق أو إدارة رياضية علي تنمية موارده و التغلب على أهم معوقات الأندية الرياضية وهي التمويل".

وأضاف:" إذا انتهي هذا المعوق لن يكون هناك اطروحات على الشباب والرياضة، لأن معظم مشاكل الشباب والرياضة خاصة بمراكز الشباب والتجهيزات، فضلا عن أن موارد وزارة الشباب والرياضة محدودة كما أنها لا تنفق على الاندية فقط ولكن على مراكز الشباب والمشروعات الشبابية وبرامج الابطال الاوربيون ،وأن كل الموارد المتاحة لدي وزارة الشبباب والرياضة لن تكفي لتلبية رغبات الاندية.

وأختتم:" طلبات الإحاطة الموجودة بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والخاصة بمراكز الشباب تتطلب أكثر من 6 مليار جنية، في حين أن وزارة الشباب والرياضة لديها 1 مليار و200 مليون فقط لمراكز الشباب والملاعب الموجودة، كما نسعي بالتعاون مع وزارة التخطيط لزيادة دعم وزارة الشباب والرياضة لأنها جزء من كل ،كما أن وزارة التعليم والصحة تحتاج الي موارد ريفية وللقضاء على هذه العقبات لابد من التوجه للاستثمار".