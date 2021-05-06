192مليون جنيه لموازنة القومي للمرأة...ومايا مرسي تؤكد:نعيش عصر ذهبي

/630072/192مليون-جنيه-لموازنة-القومي-للمرأةومايا-مرسي-تؤكدنعيش-عصر-ذهبي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة تعيش في عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة: "حافظ على مكتسبات المرأة وأعطانا المزيد من المكتسبات".

المجلس القومي للمرأة والبرلمان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة .

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة: "الآن لا يوجد سقف للحلم، وسعيدة بالتعديلات الدستورية التي كرست الحقوق السياسية للمرأة، والمجلس يسعى دائما لإعطاء المرأة حقها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي".

و قالت مايا مرسي، إن المرأة تواجدت على الأرض وقت الأزمة لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهذا حق من حقوق الإنسان.

وأشادت مرسي، بتمثيل المرأة المصرية في المجالس النيابية، قائلة: "وصل لما يقرب من 28٪؜ في مجلس النواب، ونتمني يصل 50%"، مضيفة: "نتواجد في كل محافظات مصر، وأقول للنائبات، شرفتوا مصر والقيادة السياسية تفخر بالمرأة وبدورها".و قالت مرسي، إن المجلس القومي للمرأة شكل غرفة عمليات لمتابعة احتياجات المرأة في ظل أزمة فيروس كورونا.

من ناحيته قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية ودعمها.

لاشك أن المرأة المصرية لعبت دورا مهما في المجتمع المصري

وقال القصبي، إنه لاشك أن المرأة المصرية لعبت دورا مهما في المجتمع المصري، وكان لها دورا فاعلا، وتقلدت المناصب السياسية والحكومية، وقدمت الدولة خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة لدعم المرأة المصرية ومساندتها، وتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وعملت علي القضاء علي أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدعم المرأة المصرية ويوجه بتمكينها اقتصاديا وسياسيا، وتقديم كل صور الدعم الممكنة لها، كما وجه بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، وأنه تفعيلا لهذه التوجيهات تقدم "القصبي" بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "سجل التاريخ في سابقة غير مسبوقة في التعديلات الدستورية عام 2019، حيث أصبح للمرأة نسبة ثابتة في مجلس النواب لا تقل عن 25%، ووصل العدد الفعلي للمرأة في مجلس النواب الحالي، إلي 162 نائبة، بنسبة تقترب من 28%".

وأوضح، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تببلغ 191 مليون و451 الف، بزيادة قدرها 105 مليون، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع، متابعا: "مصر هي الدولة التي تعترف بحقوق الإنسان".