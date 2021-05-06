/630073/نائب-التنسيقية-خالد-بدوي-يحصل-على-موافقة-لنقل-محرقة-كفور-نجم

قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تم الموافقة على نقل محرقة نفايات كفور نجم بوحدة كفور نجم الصحية.

جاء ذلك خلال بوست نشره على صفحته الشخصية فيس بوك، حيث اكد فيه النائب خالد بدوي حصوله على دَعم من السيد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتمت الموافقة على نقل "محرقة نفايات كفور نجم" بوحدة كفور نجم الصحية على نفقة مديرية الصحة بالشرقية؛ وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لنقلها خلال أيام قليلة.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” كان هذا تلبيةً لطبات أهالي قرى كفور نجم وتوابعها والخضارية وكفر أبو الديب وتوابعها؛ ورَغبة حقيقية في إنهاء أزمة كبيرة عانى منها المواطنين خلال سنوات سابقة”.

وأكمل:” ولا زلت أُؤكد على رغبتي في العمل والعمل وفقط؛ تاركاً خلفي ما يُثار وما يُقال؛ ورغبةً في وجه الله تعالى.