الزراعة: تصدير بيض تفريخ تسمين إلى الإمارات للمرة الأولى

جدة - نرمين السيد - كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد تلقيا تقريرا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لـ 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين من إحدى المنشآت الداجنة المعزولة إلى دولة الإمارات، لأول مرة مع مراعاة جميع الإجراءات المحجرية اللازمة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أن إنتاج مصر من بدارى التسمين حوالى 1,4 مليار دجاجة سنويا، ونظرا للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة، سوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من جميع المنتجات الداجنة متمثلة فى بيض المائدة، وبيض التفريخ، وكتاكيت البياض، وبدارى التسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 30 منشأة إنتاج داجنى خالية من إنفلونزا الطيور، طبقا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربيى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة، لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.