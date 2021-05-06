مستند.. ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية "العام" فى 5 وحتى 10 يونيو المقبل، لمدة 6 أيام، وذلك وفقا للجداول التى اعتمدها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتقام امتحانات الشهادة الإعدادية "مهنى"، و"مكفوفين" و"الصم وضعاف السمع"، تزامنا معها فى نفس الفترة، إلا أن المكفوفين ينهون امتحاناتهم مبكرا فى 9 يونيو المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتوفير الجو الملائم لهم أثناء تأدية الامتحانات.