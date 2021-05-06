/630077/بعد-قرارات-الحكومة-صحة-الشيوخ-تطالب-الجميع-بالالتزام-بالإجراءات-الإحترازية

اكد النائب محمد جزر رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ علي تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خاصة الموجه الثالثة، مشيرا إلي أن قرارات الدولة في غلق المحال التجارية والمولات والأسواق والكافيهات لتجنب انتشار الفيروس في غاية الأهمية بسبب وجود تخوفات من ارتفاع إصابات فيروس كورونا تزامنا مع قدوم اجازات عيد الفطر .

صحة الشيوخ تطالب المواطنين بالحيطة والحذر وطالب رئيس لجنه الصحة بمجلس الشيوخ كافة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والتشديد علي الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مطالبا بسرعه التسجيل لاخذ اللقاح من خلال التسجيل علي موقع وزارة الصحة . وأكد جزر في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أن التهاون من مخاطر الفيروس يضر الجميع خاصة أن هناك حالة من التراخي عند بعض المواطنين بإقامة التجمعات والتهاون في أخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ما أسفر عن ارتفاع أعداد الإصابات مطالبا جموع الشعب المصري باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة أن الأيام القادمة سوف تشهد ارتفاع في أعداد الإصابات .

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