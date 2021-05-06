/630079/ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-ونظام-جديد-لتداول-السندات-الحكومية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية جلسات الأسبوع، اليوم الخميس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية. وجاء ذلك فضلًا عن ربح رأس المال السوقي 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.921 مليار جنيه.

صعود إيجى إكس 50

بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 10588 نقطة. وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2083 نقطة.

إيجى إكس 30 محدد الأوزان

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12800 نقطة. وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4125 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.

نظام جديد لتداول السندات الحكومية

وفي سياق آخر انتهت إدارة البورصة المصرية، من تطوير نظام جديد لتداول السندات الحكومية، وذلك بالتعاون مع قيادات البنك المركزي ووزارة المالية، والذي يتيح المعلومات على مستوى الأسعار والعروض والطلبات بما يسمح بزيادة معدلات التداول التي بدورها تساعد في بناء منحنى عائد واستحداث مؤشرات ومنتجات استثمارية جديدة. وجدير بالذكر أن النظام الجديد يعتبر أول تطوير في هذا السوق على المستوى التكنولوجي منذ عام 2002، أي ما يقرب من نحو 19 عام، وسط مطالب مستمرة من السوق بتنشيط سوق السندات.

بأيادي مصرية 100%؜

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير النظام الجديد تم بأيادي مصرية 100%؜ على يد فريق عمل من داخل البورصة المصرية، حيث جاء بعد دراسة وتحليل كافة الأنظمة العالمية في هذا الشأن، بما يتناسب مع احتياجات وطبيعة السوق المصري، بالتنسيق مع قيادات وزارة المالية والبنك المركزي".

قبل التطوير كان مجرد شاشة

وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نظام التداول الحالي قبل التطوير كان مجرد شاشة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البنوك خارج النظام، ليتحول إلى نظام كامل تجرى من خلال كافة متطلبات عملية تداول السندات بشكل واضح وموثق.

وأشار إلى أن ما حدث خطوة يتبعها مستقبلًا مع نشاط التداولات التحول للعمل بنظام التداول المستمر كما هو الحال في الأسهم حالياً، من خلال أوامر البيع والشراء.

آلية طلب التسعير

ويتضمن النظام الجديد خصائص أهمها آلية طلب التسعير، request for quotation RFQ”"، وهي آلية تسمح للمتعاملين الرئيسين بتقديم طلبات لتسعير السندات من خلال النظام، بالإضافة إلى شاشة تسعير "QUOTATION SCREEN "، تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الرغب في بيعه أو شراؤه.

وكذلك التداول المستمر من خلال تلاقي أوامر البيع والشراء، وعديد من الخيارات التي تسهل عملية تواصل المتعاملين داخل هذا السوق، بدلا من المتبع في السابق وهو شاشة لتنفيذ التعاملات المتفق عليه خارج النظام"Trade Reporting".