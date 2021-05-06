/630080/رئيس-رياضة-النواب-لابد-من-عقوبة-للخروج-عن-النص-فى-المباريات-فيديو

خلال ندوة ثرية وحورية مثمرة، قدم النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، العديد من الإجابات المتعلقة بقانون الرياضة وعودة الجماهير.

رئيس رياضة النواب: لابد من زيادة توعية المشجعين

معلقًا على عودة الجماهير إلى الملاعب الرياضية، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة:" هناك قواعد يحددها قانون العقوبات بشكل واضح، ولابد من زيادة توعية المشجعين، خاصة فى الاندية الشعبية بشكل أكبر من خلال توعية مشجعيها والبدء بهم وافهامهم ان أي خروج عن النص سينتج عنه منع الجماهير مرة آخري من دخول الملاعب".

محمود حسين يسلط الضوء على الضوابط الجديدة المحددة فى عام 2019

وتابع رئيس رياضة النواب، محمود حسين:" هناك بعض الضوابط التي وضعت في 2017 تم إعادتها فى عام 2019، مثل تفعيل التذكرة الإلكترونية حيث تتضمن اسم المشجع والرقم القومي ورقم المقعد، إضافة إلى وجود كاميرات، ووفقا للاشتراطات التي وضعتها النيابة العامة والتي تقضي بوجود كاميرات مراقبة، لذلك لابد من وجود عقوبة للخروج عن النص تحد من سلوكيات الجماهير.

واستكمل رئيس رياضة النواب، محمود حسين:" الاندية عليها دور كبير جدا فى التوعية ولابد ان يكون لديها معلومات عن كل مشجعيها بحيث يمكن من خلال ادخال الاسم أو الرقم القومي معرفة البيانات وماذا كان لديه أحكام جنائية مسبقة أم لا، وإذا كان عكس ذلك يسمح له بالدخول ويكون وجهه مشرفة لمصر”.

وأختتم رئيس رياضة النواب:” هذه البطولات تنقل لدول آخري فالبتالي اي خروج عن النص ينقل عن مصر مما يعطي صورة وانطباع غير جيد عن المشجع المصري والرياضة المصرية، وبالتالي يجب التقيد بالتذكرة الالكترونية حتي نتمكن من محاسبة كل من يخرج عن الاداب العامة.