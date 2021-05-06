/630083/محمود-الخطيب-يوجة-دعوة-لمجلس-إدارة-شركة-الأهلي-للإنتاج-الإعلامي

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الدعوة لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، للاجتماع في الواحدة ظهر غداً الجمعة، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بنشاط الشركة وقناة النادي التليفزيونية.

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الخميس أمام فريق الاتحاد السكندري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ،وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

«الكاف» يعلن تفاصيل مباراتي الأهلي وصنداونز في دوري الأبطال

الجدير بالذكر أن كانت أكبر نتيجة بين الفريقين عندما حقق الأهلي في الفوز على الاتحاد السكندري بستة أهداف دون رد في موسم 2005-2006 في حين كانت أكبر فوز للأخير ضد القلعة الحمراء 4/1 في موسم 2014-2015 على ملعب القاهرة الدولي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بنتيجة 1/0، للفلاحين، ويتجمد رصيد الأهلي عند 37 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق.

بينما يستعد لمباراته المقبلة أمام غريمة التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامته يوم 10/5 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن ناحيه اخري قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.