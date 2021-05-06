/630084/حريق-في-سوق-أحمد-حلمي-النار-التهمت-10-باكيات-وأكشاك

شهد سوق أحمد حلمى حريقا، بالتزامن مع ارتفاع حرارة الجو، ودفعت قوات الحماية المدنية عدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كما دفعت الصحة بعدد من سيارات الإسعاف بموقع الحريق.

وبدأ إخلاء موقف أحمد حلمى ومحيط السوق بالكامل، مع تكثيف تواجد شرطة المرور لتيسير الكريق وفتح حارات مرورية لسيارات الإطفاء. وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل موقف أحمد حلمى بمنطقة الأزبكية، بعدما انتقلت سيارات اإلإطفاء إلى المكان .

وتمت السيطرة على الحريق بدون أى إصابات، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة. وتلقت غرفة عمليات نجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل موقف أحمد حلمى وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات والسيطرة عليه.

وتبين من خلال المعاينة أن النيران التهمت 10 باكيات وأكشاك داخل الموقف نتيجة لماس كهربى وتمت عمليات الإخماد ويقوم رجال الحماية المدنية بعمليات التبريد الآن منعا لتجدد اشتعال الحريق.