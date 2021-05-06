/630085/تضامن-النواب-توافق-على-موازنة-القومي-للمرأة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأوضح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن موازنة المجلس القومي للمرأة في العام الماضي كانت 85 مليون جنيه، وموازنة العام المالي الجديد 2021/2022، تبلغ 191 مليون و451 الف، بزيادة قدرها 105 مليون، بنسبة 100.22%، وهذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية، وكذلك اعتراف بمكانة المرأة المصرية، وقدرتها الفاعلة علي خدمة المجتمع.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي، بدعم مشروع تنمية الأسرة المصرية، وقال القصبي، إن اللجنة في انتظار دراسة الجدوي لتحديد رقم الإلحاق، مؤكدا أهمية هذا المشروع في دعم المرأة المصرية.