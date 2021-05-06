/630087/مناقشة-طلب-الإحاطة-بشأن-أزمة-تكليف-الصيادلة-الأحد-القادم

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أنه سيتم مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدمت به يوم الأحد القادم الموافق ٢٠٢١/٥/٩، بشأن أزمة تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٩/٢٠١٨ التي لم تشمل أعداد كبيرة من خريجي الدفعتين، ولم يتم تطبيق أي معايير محددة في الاختيارات، وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

جدير بالذكر أن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول أسباب تأخر إعلان نتيجة تكليف صيادلة مصر دفعتي 2018-2019.

وقال درويش فى طلب الإحاطة، :” إنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور و المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حيث كانت وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة بعد الإعلان عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة 2018 دور أول و ثان و فبراير و يناير 2020 كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكترونى العام في ضوء قواعد التوزيع – الرغبات – المجموع الاعتبارى للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى”.

وأضاف : "وطبقا للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة، ورغم تأخر ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض دون الآخر بالمخالفة للقانون".