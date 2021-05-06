فيديو- قصة حياة سيدنا عيسى فى حامل المسك مع أسامة الأزهرى

جدة - نرمين السيد - وقال الأزهرى، إن سيدنا عيسى عليه السلام نبى عظيم محبب إلى القلوب، وذاته كلها لطف وحنان وبهجة، مشيرا إلى أنه يمثل مكانة خاصة فى قلوب المسلمين وجميع أهل الأرض، لأن الله تعالى جعل قدومه إلى هذه الدنيا بمعجرة، حيث حملت فيه السيدة مريم عليها السلام وولد من غير أب ونسب إلى أمه العذراء.

وأشار الأزهرى، إلى أن سيدنا عيسى عليه السلام رفع الحزن عن والدته كشأن باقى الأنبياء الذين يرفعون الحزن عن أتابعهم، حيث قال تعالى: "فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا"، متابعا: أشعر فيه بنسق البهجة.

وأضاف أسامة الأزهرى، أن سيدنا عيسى تحمل عن أمه الكرب منذ لحظة والدته، حيث قال تعالى: "فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا"، مشيرا إلى أن سيدنا عيسى كان بارا بوالدته.

وأشار الأزهرى، إلى أن سيدنا عيسى أجرى الله على لسانه الشريف 8 صفات تلخصت فى قوله تعالى: "قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33)".

برنامج "حامل المسك"، يقدمه الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، والمنشد مصطفى عاطف، على الراديو 9090، فى تمام الساعة 2 ظهرًا.