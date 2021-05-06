فيديوجراف- «أبوظبى».. عاصمة الإمارات الخيالية

جدة - نرمين السيد - تُعد مدينة أبوظبى أكثر الإمارات ثراءً، وإنتاجاً للنفط، وهى تتميّز باستقرار سياسى، ونشاط اقتصادى، وتوسُّع صناعى، ممّا جعلها واحدة من أكثر المُدن استقطابا للاستثمار فى العالم، بسبب موقعها الاستراتيجى الذى جعل منها إمارة تجاريّة، وسياحية على الصعيد المَحلى، والإقليمى، والدولى.





وقد لعبت الموارد النفطية، والسياحية، ومحدودية الضرائب فى أبوظبى دورا كبيرا فى تحقيق الرفاهية الاقتصادية، ورَفع إجمالى الناتج المَحلى، وقيمة دخل الفرد الذى وصل إلى مستويات عالية بين دُول العالم. والفيديوجراف التالى يوضح أبرز ما تتميز به مدينة أبوظبى التى تعد عاصمة الإمارات الخيالية. وتُبيّن المُؤشِّرات الحالية مستقبل أبوظبى فى الصناعات الرئيسية؛ إذ تُشير الدلائل الحاليّة إلى ارتفاع استثمارى كبير فى صناعة الألومنيوم، والفولاذ اللذَين يُعدّان أهمّ الصناعات المعدنية فى الإمارات بشكل عامّ، وأبوظبى بشكل خاصّ، كما تشهد الإمارة أداءً جيّداً فى الصناعات الكيميائية، ولا سيّما البتروكيميائيّة منها، إضافة إلى التطوُّر الملحوظ فى الصناعات الغذائية.

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