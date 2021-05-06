فيديوجراف- ممشى سياحى ومسرح مكشوف.. «أسوان الجديدة» لؤلؤة الصعيد

جدة - نرمين السيد - تعد مدينة أسوان الجديدة هى الرئة الثالثة لأسوان وأهلها، إذ تعد مدينة أسوان الجديدة هى مستقبل المحافظة بعد أن اكتظت مدينة أسوان بسكانها، ولم يجد الأهالى سوى البناء على سفوح وأسطح جبالها، ولم يعد بها مساحات للتوسع العمرانى.





والفيديوجراف التالى يوضح أبرز معالم ومشروعات مدينة أسوان الجديدة. وستكون أسوان الجديدة مدينة واعدة تفى باحتياجات المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، وتضم جامعات ومنشآت سياحية ورياضية وصحية ومجمعا ترفيهيا ودور عرض سينمائى وممشى سياحى وحدائق ومولات تجارية تتلاءم مع تاريخ المحافظة كمهد للحضارات القديمة والمعاصرة.

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