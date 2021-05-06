فيديو - مصر أرض الصالحين.. على جمعة: البوصيرى رائد مدرسة المدائح النبوية

وأضاف جمعة، أن الإمام البوصيرى نشأ فحفظ القرآن الكريم وتعلم الأدب واللغة وقواعد العروض والقوافى، ومع إتقانه دراسة السنة الشريفة وعلوم الحديث أصبح من كلا العلماء.
وأضاف مفتى الجمهورية السابق أن الإمام البوصيرى كان خطاطا وشاعرا ومحاسبا، وقد ولد فى محافظة بنى سويف بمركز ناصر ووالدته من مركز أبو صير، وهو الذى نُسب إليه فصار الإمام البوصيرى.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن "الإمام البوصيرى كان من العاشقين لسيدنا رسول الله ومن الذاكرين لله سبحانه وتعالى، ولزم مرسى أبو العباس وأصبح تلميذا له ودفن بجواره بالإسكندرية عن عمر يناهز 87 عاما".
وأشار على جمعة إلى أن قصيدة الإمام البوصيرى "الكواكب الدرية فى مدح خير البرية"، والمعروفة باسم "البردة" تُعد أهم أعماله، وقد شرحها الشيخ الأمهرى فى كتابه "مختصر الكواكب الدرية فى مدح خير البرية"، وهى قصيدة طويلة تقع فى 160 بيتا، وقد ظلت تلك القصيدة مصدر إلهام للشعراء على مر العصور، يحذون حذوها وينسجون على منوالها، وينهجون نهجها، ومن أبرز معارضات الشعراء عليها قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقى "نهج البردة".
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