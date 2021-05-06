صور.. محافظ الفيوم يناشد المواطنين بسرعة تسجيل بياناتهم لتلقى لقاح كورونا

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أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم تسجيل بيانات 3724 مواطناً ـ حتى اليوم، بواقع 2130 من خلال مراكز الشباب والبالغ عددها 64 مركزاً، وتسجيل 1594 مواطناً من خلال المدارس والبالغ عددها 66 مدرسة، لافتاً إلى تلقى عدد 170 مواطناً من المسجلين بالمبادرة للقاح بمركز شباب سنورس، مشيراً إلى أنه جارى التطعيم بلقاح كورونا اليوم بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، للمواطنين المسجلين ضمن مبادرة المحافظة.
وفى ذات السياق، أشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم إلى تطعيم 190 عامل من عمال مجلس مدينة الفيوم، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم بتطعيم جميع عمال النظافة الذين يقومون برفع المخلفات الصلبة طبقاً لبرتوكولات وزارة الصحة والسكان، لافتاً الى البدء بعمال مجلس مدينة الفيوم، ثم باقى المراكز، وكذا تطعيم موظفى الإدارات المحلية من الفئات المستهدفة التى تتعامل بصورة مباشرة مع الجمهور، والعاملين بالمديريات والقطاعات الخدمية المختلفة.
وأكد محافظ الفيوم حرصه على متابعة أعمال تطعيم المواطنين وعمال النظافة أولاً بأول، مناشداً جميع المواطنين ممن ليس لديهم القدرة على التسجيل عبر التطبيق الالكترونى، بسرعة التوجه للمنافذ التى تم تجهيزها لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التسجيل حفاظاً على سلامتهم.
كما أكد محافظ الفيوم، أن العمل يسير على الوجه الأكمل وفقاً للإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لمنع انتشار العدوى بالأمراض، محذراً من التهاون فى تطبيق الإجراءات فى ظل الارتفاع المتزايد فى أعداد المصابين بالفيروس.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمة الطبية والعلاجية المناسبة للمواطنين، مؤكداً أن اللقاح المستخدم فى التطعيم للوقاية من فيروس كورونا آمن تماماً، مشدداً على تكثيف التوعية من خلال الجهات المعنية بأهمية تلقى اللقاح حفاظاً على سلامة المواطنين.
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