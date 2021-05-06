نائب بالشيوخ: قرارات حكومة مدبولى تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن جميع قرارات الحكومة التى اتخذتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة جائحة كورونا خلال الأيام الحالية هى فى صالح المواطنين من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.





وشدد فهمى على ضرورة أن يتبع المواطنين جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وتنفيذ تلك القرارات حتى نخرج من هذه الأزمة بسلام وحفاظا على صحتهم.

وأشاد فهمى فى بيان له اليوم الخميس، بالمتابعة الفورية والجادة من رئيس مجلس الوزراء والقرارات التى اتخذتها طوال الفترة الماضية من أجل محاصرة الفيروس والقضاء عليه، مطالبا من جميع المحافظين الالتزام التام بتكليفات رئيس الوزراء وتطبيقها على أرض الواقع بكل حسم وخصوصا حظر التجمعات والاحتفالات بشكل كامل لمدة الأسبوعين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة أعلنت أنها سوف تحصل على كمية كبيرة من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا خلال الشهر الجارى وهذا يدل على الجهد الكبير فى الحرص على تطعيم الشعب بأكبر نسبة ممكنة من أجل الحفاظ على أرواحهم، مطالبا المواطنين بضرورة التقدم على موقع وزارة الصحة من أجل الحصول على اللقاح حتى يتم حمايتهم وحماية أسرهم.

كما طالب عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، الحكومة بضرورة تكثيف الجهود فى تنفيذ العقوبة على المخالفين عن ارتداء الكمامة الطبية فى وسائل المواصلات وداخل الهيئات والمؤسسات، وذلك حتى نستطيع السيطرة على الوباء والخروج من هذه الأزمة فى أسرع وقت.