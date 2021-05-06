السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات علي خطي القاهرة / الإسكندرية...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات علي خطي القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / بورسعيد لعربات محسنة وذلك إعتبارا من يوم 8/5/2021 وبيانها كالتالي: أولا : خط القاهرة / الإسكندرية تعديل تركيبهم الي عربات محسنه في نفس مواعيدهم الحالية - قطار 21 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية - قطار 36 إكسبريس الإسكندرية / طنطا - قطار 4 إكسبريس طنطا / القاهرة ثانيا : خط القاهرة / بورسعيد تعديل تركيبهم الي عربات محسنه في نفس مواعيدهم الحالية - قطار 951 اكسبريس القاهرة / بورسعيد - قطار 962 اكسبريس بورسعيد / القاهرة

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