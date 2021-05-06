/630091/الرئيس-السيسي-يصدر قرارات-جمهورية-بعزل قضاة-ورؤساء-نيابة-من-وظائفهم

نشرت الجريدة الرسمية في مصر اليوم، القرارات الستة التي أصدرها الرئيس السيسي، حيث شملت القرار رقم 697 للعام 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر.

وتم توقيع اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في 29 يونيو 2020، وفي إطارها يتم تخصيص أموال كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس وجاءت القرارات: قرار رقم ٦٩٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر " تايب " الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠. قرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢١ بعزل المستشار حمادة حسن أبو شوق محمد وكيل هيئة قضايا الدولة من وظيفته. قرار رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢١ بإحالة المستشار الدكتور عادل أحمد فؤاد محمد نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش. قرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢١ بنقل أبو القاسم محمد فنجري أبو جبل الرئيس من فئة أ بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية. قرار رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢١ بنقل مينا حسب الله بشرى كامل رئيس النيابة الإدارية من الفئة أ إلى وظيفة غير قضائية. قرار رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢١ بنقل نهاد حسن إبراهيم أبو الخير رئيس النيابة الإدارية من الفئة ب إلى وظيفة غير قضائية.

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