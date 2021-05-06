الرئيس السيسي يُعلن تركيز استراتيجية مشروعات اقتصادية السويس على توطين التكنولوجيا

/630093/الرئيس-السيسي-يعلن-تركيز-استراتيجية-مشروعات-اقتصادية-السويس-على-توطين-التكنولوجيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل.

تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس". قرارات جمهورية جديدة وفي سياق آخر كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر صباح اليوم، 6 قرارات جمهورية جديدة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي. وتضمنت القرارات الموافقة على تعديل في اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر. كما تضمنت القرارات عزل وإحالة ونقل عدد من العاملين في القضاء لوظائف إدارية.

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